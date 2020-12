Daniel Nunes Campeão das duas rodas motrizes

A exemplo do que sucedeu com o campeonato absoluto, também Daniel Nunes se sagra campeão, no caso, das duas rodas motrizes.

O piloto do Peugeot 208 R2 amarelo ia para o Algarve com 26,61 pontos de avanço para Ricardo Sousa, mas com este cancelamento do Rali do Algarve, as contas ficam fechadas. Retirando o pior resultado a cada um nada muda, pelo que Daniel Nunes recupera o título das duas rodas motrizes que o ano passado foi ganho por Gil Antunes.

2020 – Daniel Nunes

2019 – Gil Antunes

2018 – Daniel Nunes

2017 – Pedro Antunes

2016 – Diogo Gago

2015 – Marco Cid