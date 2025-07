Dani Sordo estreia-se no Rali da Madeira: “alguma desvantagem e motivação extra”

Depois da vitória da dupla Dani Sordo/Cândido Carrera, do Team Hyundai Portugal, no Rali de Castelo Branco, a estreia do piloto espanhol na Pérola do Atlântico será um dos grandes pontos de interesse da prova portuguesa.

Curiosamente, o piloto estreia-se, mas o navegador, Cândido Carrera, nem por isso, pois correu na ilha em 2019 com um Ford Fiesta R5 da RMC Motorsport ao lado de Daniel Alonso.

A experiência de Dani Sordo no WRC, do ‘alto’ dos seus 193 ralis (por exemplo, Kris Meeke tem bem menos, 107), dão-lhe uma experiência sem paralelo entre os concorrentes da prova, mas sendo ele o mais destacado piloto entre os que vão participar, será muito interessante perceber até que ponto o conhecimento dos pilotos locais versus a sua rapidez e a de Kris Meeke, podem fazer pender a balança do favoritismo, sem esquecer, claro, Diego Ruiloba e Simone Campedelli.

A 66ª edição do Rali da Madeira, sexta prova da época no CPR e segunda em pisos de asfalto tem 13 provas de classificação e 177,56 quilómetros cronometrados, será este ano o rali mais extenso do calendário do CPR, num evento maior que o Rali de Portugal, quanto à parte que conta para o CPR, claro.

Dani Sordo nunca antes disputou o Rali da Madeira, mas nem por isso baixa a fasquia, em termos de ambição, para a prova do Club Sports da Madeira: “É com grande entusiasmo que vou disputar o meu primeiro Rali da Madeira, algo que representará um desafio aliciante por tudo o que vou descobrir ao longo da prova. Terei, certamente, alguma desvantagem face aos meus adversários, mas será certamente uma motivação extra para dar o meu máximo e conseguir colocar o Hyundai i20 N Rally2 no topo da tabela classificativa. A vitória em Castelo Branco dá-nos um enorme alento e é o resultado do trabalho que temos vindo a desenvolver.”, comentou Dani Sordo