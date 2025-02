Dani Sordo: “Estou muito entusiasmado e fortemente motivado…”

Dani Sordo é o substituto de Kris Meeke e vai realizar todas as provas do CPR 2025.

O espanhol foi confirmado como piloto do Team Hyundai Portugal, e inicia a sua jornada no campeonato português com grande entusiasmo e motivação. Apesar de competir fora de casa, Sordo acredita que a experiência será familiar, já que conhece bem muitos troços portugueses e está pronto para lutar por vitórias e pelo título ao volante do Hyundai i20 N Rally2.

Além da busca pelo triunfo no campeonato, o experiente piloto destaca ainda a competitividade dos adversários e o seu desejo de ajudar jovens talentos a crescerem no cenário dos ralis portugueses: “Estou muito entusiasmado e fortemente motivado para competir com o Team Hyundai Portugal e com imensa vontade de começar o CPR em muitos dos troços que bem conheço.

Estou pronto para o início do Campeonato e quero lutar por vitórias e títulos ao volante do Hyundai i20 N Rally 2”, começou por dizer o piloto que vai quase competir em ‘casa’: “Portugal e Espanha andam de mãos dadas, teremos certamente muitos espanhóis que virão ver os ralis aqui, por isso também é bom para todos nós unirmos-nos, é bom estarmos perto uns dos outros para ver os ralis, penso que virão cá muitos adeptos e isso só pode ser bom para todos”, disse Sordo, falando depois no bom conhecimento que já tem dos ralis portugueses: “já cá corri com a Hyundai em anos anteriores, Fafe, Aboboreira, os pilotos em Portugal são muito competitivos e bons, é claro que também é um prazer ver os mais novos a chegar e terei todo o gosto em ajudá-los no que puder para que possam progredir e dar-nos uma surpresa este ano em algum rali.”

Dani Sordo vai disputar todas as provas do CPR, vai estar completamente concentrado no campeonato português, mas não descarta fazer uma ou outra prova de Rally1: “o objetivo e estar completamente focado no campeonato de Portugal e mais tarde se verá com a Hyundai Motorsport se faz sentido fazer algumas outras provas, e se houver saberemos mais para a frente.

Certo é que no Rali de Portugal é para defender as cores da Hyundai no CPR”, disse, falando depois no carro que vai guiar: “a Hyundai ainda agora evoluiu o i20 N Rally2 que esperamos seja um pouco mais competitivo, é claro que o Kris Meeke com o Toyota vai ser muito forte, é muito bonito para o campeonato que será ainda mais competitivo e depois ainda há todos os outros pilotos, claro, o Armindo Araújo, o Ricardo Teodósio, acho que todos os pilotos vão ser muito competitivos e, sempre que venho a Portugal, há sempre alguém que se destaca e nos faz correr, não é? É por isso que também é um campeonato interessante para mim, porque vamos ter de ‘correr’ muito para estar na frente.”

Ver chegar Dani Sordo para correr no CPR era algo que nem sequer se colocava em equação no passado, mas pelos vistos as coisas mudaram, mas para o espanhol a motivação está lá e tendo em conta que não irá ter este ano um programa nos Rally1 como já teve no passado recente, aproveitou para correr em Portugal: “Como sabem, eu conheço o Zé Pedro (Fontes) há muito tempo e já quando o Craig (Breen) passou por cá tínhamos falado de vir aqui, como podem pensar, sempre falámos muito devido à relação que nos une. Depois do Craig já tínhamos falado em vir para cá no ano seguinte, já andávamos a falar nisto há muito tempo, e este ano tivemos a oportunidade de o fazer. É uma boa oportunidade também porque sei que há em Portugal troços super bonitos, mas muitos mais para conhecer.

O Algarve, são troços que corri há muito tempo e é uma zona muito bonita que sempre gostei e só podia correr no mundial”, disse Sordo que fez o Rali de Portugal no Algarve entre 2005 e 2010, exceto 2008, voltando em 2012, 2013 e 2014: “Acho que em Portugal tem estradas muito bonitas”, disse.

Quanto às expectativas para este campeonato, são óbvias: “defender o título que a Hyundai tem no campeonato, continuar a tentar ganhar o campeonato, é claro, ganhar corridas, desenvolver o carro, ajudar os jovens, um pouco de tudo, certo? É evidente que o objetivo principal é ganhar…”

Algo que Gonçalo Henriques e Hugo Lopes vão poder desfrutar é ter na equipa, por perto um piloto como Dani Sordo, sendo que claramente há muito para ‘beber’ do espanhol: “é evidente que vou ajudar a equipa e os jovens, tanto uns como outros. Posso sempre ajudar um pouco, quando se trata de aprender os pneus, aprender coisas novas em termos de afinação, terei sempre todo o gosto em ajudá-los e fazer o que for necessário. Para mim, isso também é uma satisfação, passar conhecimento”, disse.