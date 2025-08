Dani Sordo enfrenta dia ‘terrível’ no Rali da Madeira: “lamento, com este carro não é possível mais…”

Dani Sordo teve um primeiro dia extremamente desafiante no Rali Vinho Madeira. Após o triunfo no Rali de Castelo Branco, onde igualou o ritmo de Kris Meeke e o bateu devido a uma penalização imposta ao irlandês, Sordo não conseguiu, na Madeira, acompanhar o ritmo ou sequer aproximar-se dos pilotos mais rápidos, apesar de ser um dos mais experientes e rápidos competidores do Campeonato do Mundo de Ralis.

É evidente que a desvantagem do desconhecimento do percurso explica em parte a situação, mas é, na verdade, do desempenho do seu Hyundai i20 N Rally2 que o piloto espanhol se queixa abertamente. Com efeito, apenas no troço mais extenso do programa, Palheiro Ferreiro, Sordo conseguiu alcançar o sétimo e o oitavo lugar, dado que a maior extensão da classificativa permitiu que o seu ritmo se destacasse de forma mais favorável. No entanto, nos restantes troços, a sua performance oscilou entre o 10.º e o 12.º lugar, um desempenho completamente atípico para um piloto do calibre de Dani Sordo.

Questionado sobre o seu visível aborrecimento com o desenrolar do dia, Sordo não hesitou em expressar o seu desânimo: “Claro, estou aqui para competir, mas não tenho as mesmas ferramentas. Sabem, lamento muito, com este carro não é possível fazer os melhores tempos, é o que é, lamento…”

A discrepância no ritmo entre a sua performance no Rali de Castelo Branco e a atual na Madeira foi um ponto de interrogação levantado. Sordo explicou as diferenças: “O perfil da estrada é completamente diferente. Aqui é sobe e desce, mas se virem os tempos do Kris Meeke no ano passado com este carro, ele reduziu muito tempo este ano com outro carro e esteve a lutar pela vitória.”

O piloto espanhol reforçou a sua tese, usando um exemplo local: “É muito fácil, veem, o Camacho ganhou este rali seis vezes, e onde é que ele está agora? Ele é rápido porque conhece melhor as estradas, mas não está a lutar com os outros.” Esta observação sugere que, apesar do conhecimento e da experiência dos pilotos, o desempenho do carro nas condições específicas da prova é um fator limitante crucial.