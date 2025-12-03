Dani Sordo e Kris Meeke ‘despediram-se’: futuro diferente para o CPR 2026

Dani Sordo e Kris Meeke colocaram, cada um um post nas suas redes sociais a despedirem-se de Portugal e do tempo que por cá passaram a competir. Kris Meeke, três anos, desde 2023, e Dani Sordo, este ano que terminou há pouco, com Meeke a assegurar o título em 2024 e o espanhol em 2025.

Há muito circula a informação que ambos não voltariam em 2026, se bem que isso nunca foi oficializado, com as informações relativas a 2026 a passarem por “está em avaliação”. Estas publicações desfazem quase todas as dúvidas, pelo menos quanto a ambos.

A expetativa passa por cada uma das marcas que tiveram os dois pilotos ao seu serviço regressem em 2026 em moldes que para já estão no segredo dos Deuses. O Autosport sabe que as coisas “estão a andar”, espera-se, no entanto que corram, pelo menos dois Toyota e outros tantos Hyundai – e eventualmente outros privados – , sendo que neste último caso, em declarações ao AutoSport, Jorge Costa (Chief Operating Officer da Hyundai Portugal) disse-nos, ainda no Rali Vidreiro que estava “tudo em aberto para 2026…” e que o futuro da equipa “talvez passe por aqui”, referindo-se aos jovens, como Hugo [Lopes] e o Gonçalo [Henriques].

É precisamente nesta altura que as decisões estão a ser avaliadas e tomadas, e por isso não deve demorar muito a haver ‘fumo branco’. Portanto, não deverá também faltar muito para que as novidades se oficializem, sendo que mesmo sem estrangeiros – se isso for efetivamente confirmado – devemos voltar a ter um bom campeonato, muito competitivo, e provavelmente vamos trocar as lutas dos ‘WRC Boys’ pela luta de gerações de portugueses, o que não deixa de ser muito interessante.

Há muitos e bons exemplos no ‘motorsport’ mundial de temporadas em que os jovens chegaram para grandes duelos de gerações, na Fórmula 1, o confronto mais famoso é claramente o de Ayrton Senna e Alain Prost, é mesmo o pico da rivalidade geracional. Do jovem Michael Schumacher, ainda um jovem de apetite voraz, a emergir para destronar Senna, antes da morte trágica do tricampeão em 1994, claro, duelo entre Villeneuve e Schumacher em 1997 repetiu o padrão, mais recentemente Lewis Hamilton enfrentou o explosivo Max Verstappen, quando ele próprio já tinha estado do lado ‘rookie’ em 2007 quando defrontou Alonso e Raikkonen.

No WRC, quando Colin McRae veio para tentar destronar Carlos Sainz e quando Sébastien Ogier chegou para se opor a Sébastien Loeb. Talvez em 2026 tenhamos um campeonato em que os jovens vão tentar ‘destronar’ os veteranos. É esperar para ver.

As mensagens de Kris Meeke e Dani Sordo:

Kris Meeke: Obrigado Portugal! 🇵🇹 🙌🏼 It was fun!

Over and out for 2025! No plans for 2026.

@sportsandyou_official; @tgr_caetano_portugal

Dani Sordo: Obrigado Team Hyundai Portugal e @sportsandyou_official por este lindo ano em Portugal!

Um ano difícil, ano difícil em muitos aspectos, mas no final com constância e trabalho conseguimos nosso objetivo, sair Campeões!

Obrigado a todos os mecânicos e membros da equipa por sempre darem 100×100!!

Notei uma incrível progressão de profissionalismo e esforço durante a temporada!

Espero que as estradas nos voltem a unir! 🙏🏻♥️