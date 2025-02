Dani Sordo: “ansioso para começar” no CPR e… à espera de Cyril Abiteboul

A duas semanas do início do Campeonato de Portugal de Ralis, os concorrentes preparam-se um pouco por todo o lado, e um dos maiores protagonistas da competição, e a sua grande novidade, Dani Sordo, novo ‘recruta’ do Team Hyundai Portugal, esteve agora em Fafe a fazer igualmente a sua preparação. E como se percebe, está feliz com o que está para vir: “Em testes em Fafe com Team Hyundai Portugal, ainda temos um pouco de trabalho com o carro, mas estou feliz. Equipa perfeita com pessoas Top! E muita vontade! Senti-me em casa, obrigado! Estou ansioso para começar a primeira corrida da temporada. Menos é mais, vamos lá!”, escreveu Dani Sordo nas suas redes sociais.

É bom ver um piloto com uma enorme história no WRC, motivado por correr num campeonato como o português.

De resto, ainda podemos ver também Dani Sordo a correr no WRC este ano, de Rally1. Cyril Abiteboul disse recentemente que o espanhol ainda faz parte da família da Hyundai e podem existir oportunidades este ano, pelo que Abiteboul não fecha a porta a Sordo fazer mais provas no WRC.

Sabe-se que a Hyundai pretendeu este ano concentrar-se nos seus três pilotos, Thierry Neuville, Ott Tanak e Adrien Fourmaux, mas Sordo corre em part-time com a Hyundai desde 2018 e Abiteboul não se compromete com nada, mas diz: “veremos… ele faz parte da família e, acreditem, se houver uma oportunidade, vamos certificar-nos de que ele é o primeiro a ser convidado para a festa”, disse ao Dirtfish.