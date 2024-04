Cristina Silva e Eliana Monteiro no Campeonato de Portugal Master de Ralis

A dupla Cristina Silva e Eliana Monteiro são um dos destaques do Rali Terras de Aboboreira.

A única dupla totalmente feminina a participar na terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, leva o Ford Fiesta Ecoboost 1.0 ao desafiante evento promovido pelo Clube Automóvel de Amarante, sendo que a inscrição no Campeonato de Portugal Master de Ralis acaba por ser a cereja no topo do bolo, para uma dupla que faz a estreia da viatura em pisos de terra.

“Vai ser tudo novo. Já há muitos anos que não faço um rali de terra e fazê-lo neste Ford Fiesta Ecoboost 1.0 será uma grande aventura, para o qual a Eliana e eu estamos totalmente moralizadas e conscientes. Vamos dar o nosso melhor, como fazemos em cada prova onde participamos, sendo que a inscrição no Campeonato de Portugal Masters de Ralis acaba por ser uma boa motivação extra para terminarmos o rali, tentando lutar pelos lugares deste pódio e pelo triunfo na vertente feminina.”

“Acreditamos seriamente que podemos fazer, em termos gerais, uma prestação positiva e orgulhar os nossos patrocinadores e parceiros que confiaram em nós e no nosso projeto para a temporada 2024”, referiu a piloto que representa a KFC/Fuchs Rally Team, equipa assistida pela Peres Competições, antes de explicar a chegada tardia à competição nesta temporada:

“A verdade é que as nossas profissões continuam a ser fundamentais e, só com muita organização conseguimos conciliar as agendas das duas para estar presentes nos quatro eventos onde vamos participar. A nossa temporada contará com as participações no Rali Terras de Aboboreira, Rali de Castelo Branco, Rali da Água (Chaves) e Rali Vidreiro (Marinha Grande) e estamos certas de que esta foi a decisão mais acertada e que nos vai permitir divertir e lutar pelos nossos objetivos e pelos objetivos da equipa”, garantiu.