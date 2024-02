Craig Breen faria hoje 34 anos! | AutoSport

O mundo dos ralis não vai esquecer Craig Breen! Tal como Attilio Bettega, Henri Toivonen, Richard Burns, Colin McRae, e de certo modo Sergio Cresto, Lars-Erik Torph, Michael Park, Craig Breen nunca será esquecido. Foi em abril de 2023, num incrível acidente de tão azarado que foi para o malogrado piloto que Craig Breen perdeu a vida. Faria hoje, 2 de fevereiro, 34 anos. Não o esqueceremos, por isso voltamos a recordar a sua carreira.

Passou por muito ao longo dela! Deu nas vistas muito cedo, mas depois as coisas complicaram-se. Como se sabe, o piloto irlandês, estava a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis o ano passado, e ao mesmo tempo a fazer um programa no WRC com a Hyundai. Sabia-se que depois do segundo lugar na Suécia, iria disputar o Rali da Croácia. Quis o destino que isso não sucedesse.

Morreu num acidente em testes para a prova croata.

FIA ERC – Fia European Rally Championship 2023 at Fafe, Portugal

O irlandês nasceu a 2 de fevereiro de 1990, e estava destinado a ser pilotos de ralis, já que o seu pai, um ex-campeão irlandês de ralis, cedo o começou a ligar aos desportos motorizados.

Começou pelo karting em 1999, e em 2007 fez o seu primeiro rali, na Irlanda, com um Honda Civic. No ano seguinte, 2008, foi alargando horizontes, mudou de carro, guiou um Citroën C2 R2 e depois um Ford Fiesta ST, com que começou a dar nas vistas, e foi no Carlow RallySprint que guiou o seu primeiro WRC, um Ford Focus WRC 04.

O primeiro de alguns, mas demoraria a lá chegar…

Foi no ano seguinte, 2009, que se ligou a Gareth Roberts, e que a sua carreira nos ralis ‘rebentou’ e começou verdadeiramente a dar nas vistas…

Venceu a Ford Fiesta Sporting Trophy, estreou-se esse ano no Rali de Portugal, vencendo a ‘sua’ prova, o troféu realizado com os Ford Fiesta ST.

Em 2010, outro pulo na carreira, agora com o Ford Fiesta S2000. Entre o campeonato da Irlanda de asfalto, o Campeonato Britânico de Ralis e o SWRC, fez 17 provas.

Em 2011, triunfou na WRC Academy, competição em que vários grandes nomes dos ralis despontaram, enquanto dava nas vistas no IRC com o Ford Fiesta S2000, e foi em 2012 que sucedeu a primeira tragédia da sua carreira.

O seu navegador, Gareth Roberts, morreu ao seu lado no Rali Targa Fiorio, depois de um rail invadir o carro na sequência de um acidente em tudo semelhante ao de Robert Kubica, um ano antes.

Ainda assim, conseguiu arranjar forças para chegar ao título do SWRC, vencendo quatro provas. Só isso mostrou muito da fibra e força mental com que encarava os ralis…

Foi contratado pela Peugeot Rally Academy em 2013, foi terceiro no Europeu de Ralis, feito que repetiu em 2014, já com o R5 da marca francesa, o 208 T16, carro que foi perdendo competitividade face às marcas adversárias, não permitindo a Craig Breen fazer melhor. Ainda assim, foi segundo no ERC e venceu três ralis, um deles o SATA Rallye Açores.

E fez o suficiente para o chamarem para a equipa oficial da Citroën Racing no WRC: “Citröen é um enorme passo na minha carreira. Estou absolutamente na lua, trabalhei muito nos últimos anos, foi um trajeto incrível, com altos e baixos. Finalmente cheguei ao WRC e temos muito trabalho pela frente”, disse-nos na altura.

Foi ao pódio na Finlândia, foi 10º no campeonato, mas a Citroën era de longe a pior equipa do plantel. Em 2017, mais do mesmo, o melhor Citroën no campeonato foi Kris Meeke em 7º e Breen foi apenas 10º não fazendo melhor que vários quintos lugares.

O ‘filme’ repetiu-se em 2018 para a Citroën, uma sombra do que tinha sido uns anos antes e Breen sofria com isso, ainda que aqui e ali fizesse bons resultados como por exemplo o segundo lugar na Suécia e o quarto na Grã-Bretanha.

Apesar de ter sido a equipa que mais cedo começou a trabalhar no seu WRC 17, até pela quase ausência ‘oficial’ do WRC 2016, foi com muita surpresa que se percebeu que nesse caminho a Citroën tinha cometido erros no desenvolvimento do carro.

Saiu da Citroën e foi para a Hyundai, mas inicialmente com um programa muito curto.

2019 foi quase um ano perdido para Breen, exceção feita ao campeonato irlandês de asfalto em que venceu por cinco vezes com o Ford Fiesta R5.

Em Gales foi oitavo com o WRC da Hyundai, e em 2020, só fez a Suécia e a Estónia com a Hyundai, devido à pandemia, sendo segundo neste último rali, aproveitando pelo meio um convite da MRF Tyres para um programa no Europeu de Ralis, que estendeu para 2021, sem grandes resultados, pois o Hyundai i20 R5 não dava para mais.

Contudo, no WRC com a Hyundai fez dois pódios, com o i20 Coupé WRC, na Estónia e na Finlândia, e com isso fez o suficiente para lhe valer ser chamado à M-Sport/Ford para 2022, novamente uma grande oportunidade, já que depois de 2018 (Citroën) ter sido a sua primeira época a tempo inteiro, depois dessa temporada falhada, mais por culpa da Citroën do que sua, as oportunidades que teve depois com a Hyundai não as desperdiçou, mas só a M-Sport lhe oferecia um contrato a tempo inteiro e foi aí que teve a oportunidade de confirmar a sua velocidade e consistência.

Tinha nos seus ombros a responsabilidade de recolocar a M-Sport no caminho das vitórias, mas as coisas correram-lhe muito mal. Foi a maior desilusão do ano, pois entrou numa espiral negativa que não conseguiu sair, teve um rol incrível de acidentes, ao ponto de, a única solução que encontrou para o problema foi mudar de equipa.

Em 2021 fez em cinco ralis quase os mesmos pontos que em 2022, em 13.

Regressou à Hyundai este ano, esteve fantástico no Rali da Suécia, onde foi segundo e o melhor dos Hyundai. Mudou diametralmente o semblante, estava feliz, via-se.

Pelo meio, foi contratado pela Hyundai Portugal para tentar vencer o Campeonato de Portugal de Ralis, venceu a primeira prova em Fafe, mostrando um andamento muito acima da concorrência lusa, o mesmo fazendo nos 9.82 Km que fez no Rali do Algarve, antes de se despistar e abandonar.

Estava a testar para o Rali da Croácia, quando um trágico acidente, daqueles em que é preciso ter mesmo muito azar para as coisas correrem mal.

Os ralis perderam um dos pilotos que mais paixão tinha pela modalidade. Sempre que tinha essa possibilidade, era vê-lo a guiar um BMW M3, Subaru Legacy 4WD, Ford Escort WRC, MG Metro 6R4, Subaru Impreza 555, Ford Escort RS 1800 MKII.

Clássicos de ralis em que pudesse divertir-se e dar espetáculo, era com ele. Que descanse em paz, cá deste lado será recordado por muitos e bons anos, tal como muitos heróis dos ralis antes dele…