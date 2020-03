Rali Serras de Fafe e Felgueiras,Bruno Magalhães: “Melhoramos com condições difíceis”

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), do Team Hyundai Portugal, estrearam-se no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com um segundo lugar (venceram uma classificativa – Luílhas / Guilhofrei 2), após grande luta com Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo).

“Começámos o campeonato com um bom resultado, num rali difícil para toda a gente. No início, com o piso mais seco, tivemos alguma dificuldade em encontrar a melhor aderência, mas fomos sempre trabalhando no set-up do carro e terminámos com uma excelente performance quando as condições ficaram mais difíceis, com a chuva e o nevoeiro.” – referiu Bruno Magalhães.

“Conseguimos pontos importantes, mas vamos continuar a trabalhar para estarmos ainda mais fortes na próxima prova” – apontou o tricampeão nacional e vice-campeão da Europa.

Depois do arranque em Fafe e Felgueiras, o Campeonato de Portugal de Ralis prossegue com o Azores Rallye, de 26 a 28 de março, prova que marca também o arranque do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), competição onde o Team Hyundai Portugal também marcará presença.