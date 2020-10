CPR, Vítor Pascoal ficou curioso com o N5

Vítor Pascoal prepara-se para a estreia ao volante de um carro da categoria N5, que acontecerá no Rali Terras D’Aboboreira deste fim de semana.

O piloto do Baião Rally Team experimentou o Nissan Micra N5 em Espanha e ficou agradado com o potencial do carro desenvolvido pela RMC.

Atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis GT e do Campeonato de Portugal de Montanha na categoria GT, Vítor Pascoal vai regressar aos carros de quatro rodas motrizes este fim de semana, no Rali Terras D’Aboboreira, disputado na sua região natal.



O piloto do Baião Rally Team vai estrear-se com um Nissan Micra N5, carro desenvolvido pela equipa espanhola RMC e que nunca correu em ralis de terra em Portugal: “Fizemos um pequeno teste em Espanha, num circuito de terra junto à sede da RMC, mas as condições estavam bastante difíceis, devido à chuva e lama. Ainda assim, gostei muito do comportamento do carro, que me pareceu intuitivo e fácil de guiar, pelo menos em zonas mais técnicas e encadeadas, como era o caso. Vamos ver como será num troço de rali a sério, sobretudo em zonas de alta velocidade, mas confesso que fiquei curioso para ver o que o carro pode fazer no Rali Terras D’Aboboreira”, afirmou Vítor Pascoal, que já não compete num rali de terra desde que venceu o Rali de Baião – Amarante, em 2017.

“Esse será um handicap a ter em conta, pois além de descobrir um novo carro também terei de me readaptar aos pisos de terra, onde já não corro há mais de três anos. O meu objetivo é usar o primeiro troço, de 23 quilómetros, como uma espécie de shakedown e depois tentar perceber a real performance do carro a partir daí”, referiu o bicampeão nacional de ralis GT, que voltará a ser navegado por Ricardo Faria.

O companheiro de equipa de Vítor Pascoal no Rali Terras D’Aboboreira será Pedro Silva, piloto que habitualmente compete com o Porsche 997 GT3 Cup nos Ralis e na Montanha, mas que fará agora a sua estreia absoluta em ralis de terra e ao volante de um carro de tração integral. Pedro Silva vai pilotar um Ford Fiesta N5, também preparado pela RMC. Os dois pilotos vão participar na prova do Campeonato Norte de Ralis, disputando as quatro classificativas de sábado, num total de 68 quilómetros cronometrados.