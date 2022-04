CPR: vários Live Streaming no Rali Terras D’Aboboreira | AutoSport

O Clube Automóvel de Amarante, organizador do Rali Terras D’Aboboreira (15 e 6 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também do European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy, garantiu, através de um acordo estabelecido com a produtora Movielight, um total de quatro livestreamings, a começar já na noite desta sexta-feira (15 abril), com o direto da super-especial Marco de Canaveses-Rios de Emoção (2,07km), com início às 21h00, emitidos tanto no Facebook como nos canais Youtube da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e da Movielight.

Para a transmissão desta terceira classificativa do rali, a Movielight tem previsto o recurso a 6 câmaras espalhadas pelo traçado urbano da cidade de Marco de Canaveses e ainda de um drone.

No sábado, os aficionados dos ralis terão oportunidade de seguir as incidências desta edição do “Terras D’Aboboreira”, que percorrerá os concelhos de Amarante, de Baião e de Marco de Canaveses, a partir do Parque de Assistência, com um livestreaming de 30 minutos, a emitir entre as 13h30 e as 14h00, que incluirá comentários, entrevistas com os protagonistas e ainda imagens das classificativas da manhã.

Novo live streaming será feito na parte final da classificativa de Aboboreira 2, que é a Power Stage deste Rali Terras D’Aboboreira e tem início às 18h45.

Por fim, na consagração dos vencedores, agendada para a Ponte de São Gonçalo, em Amarante, por volta das 20 horas, será feito o último livestreaming desta terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis e do European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy.