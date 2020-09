CPR: Troços e Horários do Rali Vidreiro 2020

Já são conhecidas as especiais e o horário do Rali Vidreiro 2020, prova do CPR organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, que segundo revela a organização contará com muitas surpresas, conhecidas dentro duma semana, no próximo sábado.

A quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, agendado para os próximos dias 9 e 10 de Outubro contará com mais de 280km de extensão total, dos quais cerca de 100km são cronometrados.

A primeira contagem decrescente do cronómetro ocorrerá dentro dos limites geográficos da freguesia de Monte Redondo, pelas 9h00 da manhã do dia 10 de Outubro sábado, local onde pilotos e máquinas regressam pelas 11h50 e 15h00.

Para a Mata Nacional, conhecida como Pinhal do Rei, localizada entre a Marinha Grande e São Pedro de Moel, estão agendadas duas especiais, repetidas duas vezes, numa competição que termina já bem no centro da cidade da Marinha Grande, frente à Câmara Municipal, pelas 17h00.

O Parque de Assistência do evento ficará localizado junto ao Estádio Municipal da Marinha Grande, onde são esperados cerca de 100 pilotos e respetivos carros de rali, a quem se junta toda a caravana do Campeonato Nacional e alguns pilotos estrangeiros que não vão perder a oportunidade de participar na prova.

A prova contará também para o Campeonato de Portugal GT, Campeonato de Portugal Clássicos, Campeonato de Portugal Junior, Campeonato Centro de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica, Desafio Kumho, Chalenge R2 & YOUe para a Kia Picanto Rally Cup.