A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira e o novo Team Vito Skoda apresentaram, nas instalações da Central Lobão, em São João de Ver (Santa Maria da Feira), o seu projeto desportivo para o Campeonato de Portugal de Ralis. Os algarvios mostraram as cores e os objetivos do Team Vito Skoda, que inscreverá o Skoda Fabia R5 Evo novamente preparado e assistido pela experiente ARC Sport.

Veja o vídeo da apresentação da equipa do Campeão de Portugal de Ralis de 2019

CPR: Team Vito Skoda, o novo ‘team’ de Ricardo Teodósio (vídeo)