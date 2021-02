CPR, Team Hyundai Portugal: Projeto ainda em análise

Uma das curiosidades para este ano é a eventual continuidade do Team Hyundai Portugal no Campeonato de Portugal de Ralis de 2021. Neste momento, e segundo Paulo Ferreira, Communication and PR Manager da Hyundai Portugal, o Team Hyundai Portugal: “estávamos a tentar perceber como seria o calendário, e neste momento estamos numa fase de análise. Temos vários cenários em cima da mesa, e nesta altura ainda não podemos adiantar nada. Durante mais algum tempo ainda vai ser assim. É preciso conciliar várias coisas, estamos a ver se conseguimos alinhar os astros, honestamente está tudo em aberto. Nem sequer temos um deadline determinado”, disse Paulo Ferreira, em declarações ao AutoSport.