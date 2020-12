CPR, Team Hyundai Portugal: “Estávamos prontos para lutar pela vitória no campeonato…”

Não há piloto e equipa mais frustrada com o cancelamento do Rali Casinos do Algarve, do que o Team Hyundai Portugal e Bruno Magalhães, já que desta forma ficaram sem hipóteses de lutar pelo título: “Estávamos prontos para lutar pela vitória no Campeonato mas 2020 termina sem o tão esperado regresso ao asfalto com o cancelamento do Rali Casinos do Algarve. Agradecemos a todos os parceiros que nos acompanharam enquanto foi possível competir, ao Bruno Magalhães e Carlos Magalhães por tudo o que deram à equipa, à Sports & You e ao público que nunca deixou de nos apoiar. Parabéns ao Armindo Araújo e Luís Ramalho que conseguem assim a vitória no campeonato”.