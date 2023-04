CPR, Team Hyundai Portugal confirma Kris Meeke | AutoSport

Tal como se esperava, o Team Hyundai Portugal confirmou Kris Meeke no CPR, como homenagem a Craig Breen: “Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, um amigo de longa data de Craig Breen, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR.

Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, vem para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado de Craig Breen. Desta forma, o Team Hyundai Portugal continuará assim com dois i20 N Rally2 em competição, com Kris Meeke e Ricardo Teodósio que estarão juntos já no Rali Terras d’Aboboreira, iniciando a sua preparação já esta segunda-feira, 24 de abril”.