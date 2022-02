CPR: Team Hyundai Portugal com Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio | AutoSport

Uma dupla de peso para representar as cores do Team Hyundai Portugal. O Campeão Ricardo Teodósio junta-se a Bruno Magalhães numa equipa pronta para vencer. Os pilotos dispensam apresentações e terão à sua disposição o novo Hyundai i20 N Rally2, máquina que se estreou no ano passado e mostrou muito potencial.

Para a época de 2022 o Team Hyundai Portugal junta dois pilotos com palmarés de luxo, voltando este ano a apostar no formato de dois carros em prova. Ao lado do experiente piloto Bruno Magalhães, navegado por Carlos Magalhães, estará agora a dupla de campeões nacionais Ricardo Teodósio e José Teixeira. O Team Hyundai Portugal está pronto para vencer e as duplas estão com ambição em alta para lutar pelo título, ao volante do i20 N Rally2, que comprovou a sua competitividade e fiabilidade logo nas primeiras provas em que participou.

Se para Bruno Magalhães se trata de um projeto de continuidade, ele que no ano passado já começou a trabalhar com a nova máquina, para Ricardo Teodósio 2022 é ano de mudança, passando a estar inserido na Team Hyundai Portugal, tendo ao seu dispor uma nova máquina. Para a equipa é a certeza de que terá dois carros a lutar pelos primeiros lugares, com duas duplas com provas dadas.