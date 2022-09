CPR: Sétima Maravilha de Armindo Araújo | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho conquistaram, no Rali da Água-CIM Alto Tâmega, o terceiro título absoluto em cinco anos do Campeonato de Portugal de Ralis, desde o regresso do piloto aos ralis, depois de terminarem a penúltima prova da temporada na terceira posição. O piloto de Santo Tirso eleva para sete o número de campeonatos no escalão principal dos ralis nacionais, tendo Luís Ramalho alcançado o seu terceiro título no CPR.

Numa temporada em que terminou todos os ralis até aqui sempre no pódio, Armindo Araújo, está naturalmente, muito feliz: “Conseguimos assegurar já o grande objetivo de sermos campeões e isso, é de facto, o que nos deixa extremamente felizes neste momento.

Fizemos um rali tranquilo e uma temporada muito boa. Este desfecho é o coroar do grande trabalho realizado por toda a equipa e estamos, obviamente, de parabéns. Este ano fomos nós os mais fortes.

Sinto que o nosso dever está cumprido, fizemos uma boa época, o nosso pior resultado acabou por ser um 3º lugar, viemos aqui fazer um pódio para segurar o campeonato, acho que fomos uma equipa muito consistente e penso que é um campeonato merecido. Toda a equipa trabalhou muito bem, estão todos de parabéns” começou por dizer Armindo Araújo, que teve um ano extremamente regular: “talvez tenha sido dos anos mais consistentes nestes anos após o meu regresso”, já quando lhe perguntámos qual foi para si o momento-chave: “penso que é o momento que antecede sempre os campeonatos, a nossa preparação a nossa escolha de equipa, do carro, todas as pessoas que trabalham para nós e portanto, quando a equipa é boa, determinada e focada no trabalho, os resultados saem mais facilmente”, disse. Outro ponto que sempre nos pareceu ter ajudado a dar origem a tudo o que fez Armindo Araújo este ano, foi o acidente de Mortágua, na última prova de 2021: “Foi, eu realmente sofri bastante com a perda daquele título, foi uma grande lição que tive e realmente entendi que este ano tinha que encarar as coisas doutra forma, e fi-lo até ao último metro, encarei os ralis doutra forma. Acho que na vida estamos sempre a aprender”, disse, dedicando depois a conquista a todos os que para ela contribuíram: “dedico este título às pessoas que acreditaram em mim neste projeto a toda a equipa, todos os meus patrocinadores a minha família, isto é um grande grupo de pessoas que trabalha para um objetivo, sozinhos nós não ganhamos nada, portanto temos que festejar em equipa e toda a estrutura deste projeto está de parabéns”, concluiu.