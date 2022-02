CPR, Sérgio Ribeiro: “Muito confiantes por contar com dois pilotos com um palmarés notável”. | AutoSport

A Team Hyundai Portugal volta, em 2022, a apresentar um projeto ambicioso com as vitórias como objetivo principal. De novo com dois carros inscritos, a Team Hyundai Portugal apostou na continuidade, com a permanência da dupla Bruno Magalhães / Carlos Magalhães, reforçando a sua aposta com a dupla de campeões nacionais Ricardo Teodósio e José Teixeira. Uma adição de peso a um projeto forte e que promete dar que falar nesta época.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, recorda que “Quando em 2018 lançamos a Team Hyundai Portugal, entrámos para vencer com o lema ´Ralis pelos Ralis´. Para além de trazermos uma nova energia para esta modalidade, conseguimos excelentes resultados desportivos: fomos campeões logo no primeiro ano e vice-campeões em 2019 e 2020. Em 2021 estivemos sempre na luta pelo título e, com a chegada do Novo Hyundai i20 N Rally2, terminámos o campeonato com a vitória da última prova.”

“O nosso objetivo sempre foi trazer mais emoção e inovação a este desporto tão popular, com um projeto diferenciador no panorama nacional. Estamos muito entusiasmados por voltar a ter o Team Hyundai Portugal com dois carros em prova, e muito confiantes por poder contar com dois pilotos com um palmarés notável a defender as cores da Team Hyundai Portugal.

Quero dar as boas-vindas aos campeões Ricardo Teodósio e José Teixeira, que se juntam à nossa dupla da casa, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães. É um orgulho contar com estes grandes pilotos com quem partilhamos os nossos valores de ambição, vontade de vencer e persistência, que nos levarão a encarar cada prova com o objetivo claro de levar os nossos Hyundai i20 N Rally2 aos primeiros lugares do pódio.”, acrescentou.