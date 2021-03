CPR, Sérgio Ribeiro (Hyundai): “os ralis têm um potencial por explorar enorme”

Na passada semana tivemos uma conversa com Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, onde, entre vários temas, se falou das apostas das marcas no desporto motorizado para daí obterem retorno. Perguntámos a Sérgio Ribeiro se está contente com o retorno que os ralis têm dado à Hyundai, e a resposta é importante que seja lida por todos os interessados neste meio dos ralis em Portugal:



“Nós estamos contentes com o retorno que temos tido nos ralis. Achamos que o potencial dos ralis é muitíssimo grande, muitíssimo superior ao que existe hoje. Quem chegou de fora aos ralis, como nós, se calhar vê isso de forma mais evidente. Continuo a achar que os ralis são um desporto extraordinário, têm muitas pessoas que gostam muito dos ralis e acompanham os ralis. O espetáculo que é proporcionado é de elevadíssima qualidade. Temos, como se comprova pelos últimos anos, campeonatos todos decididos na última prova, há poucos desportos que têm isto, de forma, consecutiva, até a última prova não há nenhuma. Isto é um potencial que temos em mãos, enorme, eu continuo a achar que todos poderíamos tirar muito mais partido do que temos, agora temos que o saber fazer e saber capitalizá-lo.

No que nos diz respeito, também temos de contribuir para isso. Nós achamos que temos feito coisas diferentes, trazido uma nova dinâmica, dado uma pedrada no charco, e por isso é que estamos contentes porque vamos à procura da nossa notoriedade.



Se os demais ‘takeovers’ acompanhassem um pouco mais isto, todos nós iríamos beneficiar. Portanto eu acho que há um potencial enorme em mãos e poder-se-ia fazer muito mais do que está a ser feito. Nós não vamos ficar à espera que alguém resolva a nossa notoriedade, nós vamos atrás dela. Eu acho que os ralis têm um potencial por explorar enorme, há imensa coisa que se pode fazer pelos ralis para que tenham mais notoriedade, mais público, que tragam mais marcas, mais pilotos, para este desporto.

Porque isto dos patrocinadores e das marcas, só acontece se houver retorno, os patrocinadores não vão investir nos ralis só por investir. Por isso temos que criar condições para que os patrocinadores se sintam atraídos por este desporto, porque sabem que têm retorno, não é o contrário, como muitas vezes. Ouço muitas vezes: os investidores, os empresários, patrocinadores, as marcas, têm que investir porque isto é o desporto motorizado, têm que investir. E depois vamos ver se temos retorno.

Mas isto é exatamente ao contrário. E não é só nos ralis é em qualquer desporto. Tem que se criar condições para atrair, para que os pilotos possam ter patrocinadores, para que as marcas possam ter patrocinadores e vejam retorno. Nós achamos que estamos a fazer a nossa parte mas sozinhos não conseguimos resolver tudo”, disse.

Há uma frase de John Fitzgerald Kennedy, mítico Presidente norte-americano: “Não perguntem o que o vosso país pode fazer por vós, perguntem o que vocês podem fazer pelo vosso país.” Ou seja, só tornando os ralis cada vez melhores, é possível seduzir cada vez mais patrocinadores.

Não se vende um colchão a um patrocinador, mas pode-se oferecer uma boa noite de sono, passe a imagem e fique a ideia…