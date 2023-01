CPR, Sérgio Ribeiro (CEO da Hyundai): “é em benefício da modalidade, atrai mais público e aumenta a visibilidade do CPR” | AutoSport

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, disse na apresentação do Team Hyundai Portugal em fevereiro de 2018 que a Hyundai procurava projetos ambiciosos, sólidos e que trouxesse à marca emoção e competitividade, acrescentando que pretendia: “abanar também um bocadinho as águas dos ralis em Portugal.” E assim o fez. Trouxeram Armindo Araújo de volta aos ralis depois de um hiato de cinco anos do piloto, e com toda a razão, pois o piloto foi Campeão três vezes nestes cinco ano que entretanto passaram.

Agora, voltam a “abanar as águas dos ralis em Portugal” com a vinda de Craig Breen para o Team Hyundai Portugal e o CPR: “O nosso objetivo sempre foi trazer mais emoção e inovação a este desporto tão popular, com um projeto diferenciador no panorama nacional. Estamos muito entusiasmados por trazer um piloto do WRC para o CPR, temos a certeza que será em benefício da modalidade, atraindo mais público e aumentando a visibilidade do nosso Campeonato, de todos os pilotos envolvidos e respetivos patrocinadores.

Gostaria de agradecer a colaboração demonstrada pela Hyundai Motorsport que desde o início apoiou a ideia e o projeto.

Por fim, quero dar as boas-vindas ao Craig Breen e James Fulton, que se juntam ao Team Hyundai Portugal e ao Ricardo e José que continuam connosco. É um orgulho contar sempre com grandes nomes nesta equipa”, disse Sérgio Ribeiro.