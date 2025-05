CPR, Rúben Rodrigues: “mais confiantes depois do trabalho exaustivo de toda a equipa”

A próxima etapa do Campeonato de Portugal de Ralis desloca-se até à região de Amarante, contando com troços perfeitos para muitos, em termos de ensaio para o Vodafone Rali de Portugal, a próxima etapa do WRC 2025. A presença de alguns nomes sonantes, é um incentivo para todos os pilotos apoiados pela casa de Aguiar da Beira. O campeão açoriano Rúben Rodrigues vai contar com novo navegador para esta prova. Rui Raimundo estará no banco do lado do Toyota GR Yaris Rally2, devido a outros compromissos de Hugo Magalhães: “Gostei bastante do trabalho do Rui e penso que estamos bem entrosados. Eu, e a equipa, estamos mais adaptados ao carro, que melhorou muito a sua fiabilidade, depois de todos os testes efetuados. Seguramente mais confiantes e depois de um trabalho exaustivo de toda a equipa, estamos finalmente à espera de um bom resultado”, disse Rúben Rodrigues.