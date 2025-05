CPR, Rúben Rodrigues: “fizemos parte de um troço a chover, e os meus adversários completamente seco”

Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) terminaram o primeiro dia do Rali Terras d’Aboboreira na sexta posição do CPR, mas dentro do grupo que luta pela posição de melhor português: “No dia de ontem andamos muito próximos, embora a segunda classificativa não tenha sido igual para todos porque nós fizemos parte do troço a chover e os meus adversários mais diretos, que me partiram mais à frente, fizeram o troço completamente seco. Foi uma desvantagem para nós. A Super especial também não nos correu muito bem. De resto, andamos bem, mostramos a nossa qualidade e andamos ali no grupo da frente dos portugueses. Estou muito satisfeito. Hoje avizinha-se um dia difícil com as especiais extremamente escorregadias com este tempo. Com a chuva será uma tarefa difícil de manter o carro na estrada, visto que nos treinos deparei que havia zonas em que determinada altura era bastante enlameado e será certamente um desafio fazer essas classificativas nessas condições.

E o carro, tudo impecável? “Sim, o carro tudo impecável, ótimo, perfeito. De resto, as condições dos troços não se conseguem controlar, parece que a chuva, não abandona os ralis. Tem chovido quase sempre. É o que é. É igual para todos e temos que aceitar as condições que presentes…”

FOTO ZOOM Motorsport