CPR, Ruben Rodrigues: “Fafe e Aboboreira, conhecer o carro e evoluir de troço a troço” | AutoSport

Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues, campeões dos Açores de Ralis com a ARC Sport, ponderaram estar presentes no Rali Serras de Fafe. A dupla açoriana vai tentar conciliar os dois campeonatos, mas em Fafe o navegador vai ser António Costa, já que houve um contratempo de última hora que impediu o habitual navegador marcar presença: “Não vai ser fácil conciliar os campeonatos de Portugal e dos Açores. Há datas com muito pouco tempo para transporte, afinações do Skoda para terra e asfalto. Para já, o nosso objetivo passa por Fafe e Aboboreira e por divulgar a marca Açores. Vamos esperar que o tempo ajude, optando primeiro por conhecer o carro e tentar evoluir de troço a troço”, concluiu Ruben Rodrigues, que que há dois anos já estiveram em Fafe, abandonando depois de uma saída de estrada, num rali muito difícil devido às condições meteorológicas. O ano passado disputaram o Rally de Lisboa, onde foram sextos, antes tinham feito o Rali Vieira do Minho, onde também desistiram e este ano começam a época com o novo Skoda Fabia RS Rally2.