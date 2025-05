CPR, Rúben Rodrigues: “Estamos quase lá. Aqui sim, fiquei satisfeito”

Rúben Rodrigues esteve bem melhor neste rali do que nos dois anteriores, ficando claramente mais perto do ponto ideal com o seu novo Toyota GR Yaris Rally2, terminando a prova como o segundo melhor piloto português. Para o campeão de ralis dos Açores, desta vez acompanhado por Rui Raimundo, este foi um passo importante para a evolução do Toyota: “Estamos quase lá. Aqui sim, fiquei satisfeito! Estivemos bem de manhã, e apenas com uma ligeira saída de tarde. Penso que este é mesmo o caminho da afinação, seguindo o trabalho que temos vindo a fazer. Não há dúvida que temos de trabalhar muito, mas agora as afinações contribuíram para o ritmo a que queremos chegar”, afirmou Rúben Rodrigues, que não estará presente no Rali de Portugal.