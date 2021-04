CPR, Ricardo Teodósio:“Vamos ao Rali Terras d’Aboboreira para vencer”

A dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira, marca presença na primeira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Terras d’Aboboreira, com o objetivo de lutar pela vitória e amealhar o maior número de pontos possível, nesta que é a primeira de oito rondas do CPR 2021. Com objetivos bem definidos para a temporada que se avizinha, o piloto algarvio está ciente da importância de começar a época com o pé direito.



Que objetivos tens para esta prova?

“Vamos estar no Rali Terras d’Aboboreira para vencer! O campeonato começa agora e sabemos que todos os pontos contam. Por isso, temos de começar, desde já, a amealhar o máximo de pontos, fazendo o mesmo ao longo da temporada, para que, no fim, todos juntos e somados, nos faça cumprir com os objetivos que nos propusemos com os nossos parceiros. É este o nosso objetivo para este rali e para todas as restantes provas do campeonato”.

José Teixeira, por seu lado, também não esconde as ambições da dupla para 2021 e realça o trabalho feito na preparação desta primeira prova: “Tivemos dois produtivos dias de testes na semana passada, de onde tirámos boas ilações. Agora temos de esperar pelo Shakedown e Qualifying Stage, onde vamos ter pela primeira vez termos de comparação com os nossos adversários diretos. Acreditamos que vamos estar competitivos e capazes de lutar pela vitória”, assumiu.