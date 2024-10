CPR, Ricardo Teodósio: “vamos dar o nosso melhor, estamos confiantes…”

Ricardo Teodósio é terceiro do campeonato, depois de um ano que não lhe correu bem, mas quer terminar o ano com um triunfo. Não irá festejar tanto quanto há um ano no mesmo rali, mas se vencer, cumpre o objetivo que tem para esta prova: “vamos dar o nosso melhor, estamos confiantes, conhecemos bem o rali, gostamos desta prova, este troço novo Alfeizerão, é muito desafiante, era bom que o tempo se mantivesse sem chover, mas é capaz de chover. É um troço com diversos tipos de asfalto, e alguns deles com muitas irregularidades no piso. Vamos ver…”.