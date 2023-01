CPR, Ricardo Teodósio: “Vai ser uma época emocionante e desafiante” | AutoSport

Ricardo Teodósio renovou o seu acordo com o Team Hyundai Portugal e vai ter a seu lado um novo colega de equipa, Craig Breen. Ricardo Teodósio e José Teixeira continuarão ao volante do Hyundai i20 N Rally2 e depois dos dois títulos de Campeão em 2019 e 2021, o piloto algarvio entra em novo ano ímpar: “É um orgulho fazer equipa com o Breen, a quem dou as boas-vindas. Para mim, é um privilégio continuar no Team Hyundai Portugal, e encaro 2023 com uma responsabilidade acrescida para lutar pelo título.

Vai ser certamente uma época emocionante e desafiante”, conclui Ricardo Teodósio.