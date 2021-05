CPR, Ricardo Teodósio: “Usámos quatro pneus duros, mas tivemos muita falta de tração” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Škoda Fabia Rally2 evo) terminaram a manhã do rali em quarto do CPR e a 54.2s da frente. A escolha de pneus duros condicionou muito o andamento, e em Arganil, problemas com os travões, atrasaram mais a dupla algarvia: “Não nos correu como nós queríamos e desejávamos. Usámos quatro pneus duros, mas tivemos muita falta de tração o que nos fez perder um bocado da confiança, e agora no último troço, em Arganil tivemos problemas de travões, com o pedal do Skoda muito esponjoso. Vim sempre a travar com o pé esquerdo para aguentar o pedal. Já perdemos bastante, mas vamos tentar recuperar alguma coisa”, disse.