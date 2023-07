CPR, Ricardo Teodósio: “Uns dias ganhamos outros perdemos” | AutoSport

Depois de dois dias de batalha intensa sobre temperaturas altas e onde na maior parte das especiais Ricardo Teodósio e José Teixeira se superiorizaram à concorrência direta, a dupla algarvia acabou por ceder a sua posição no pódio no Rali de Castelo Branco na última especial disputada no interior da cidade albicastrense.

Depois de uma entrada ao ataque como havia prometido na semana que antecedeu a quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, a dupla que compete num Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal acabou por não ser feliz neste evento, mantendo a segunda posição na Geral do CPR, mas mais perto do líder. “As corridas têm destas coisas. Uns dias ganhamos outros perdemos. Começámos muito bem, acabámos menos bem… infelizmente faz parte. Vamos tristes pelo resultado, mas felizes pelo andamento que conseguimos impor e pela luta bonita que travámos com os nossos adversários que são também nossos amigos. Parabéns ao Kris Meeke pela vitória. O campeonato está muito aguerrido e por isso a luta vai ser até ao fim!”, afirmou o Campeão Nacional de Ralis 2019 e 2021.

No final da prova José Teixeira mostrava-se resignado com o resultado que, ainda assim, mantém a dupla “na luta pelo campeonato e até numa posição um pouco melhor, visto que reduzimos a distância para a frente. Fizemos uma prova muito competente e como qualquer pessoa tivemos um momento menos feliz. Em ralis disputados ao décimo acabámos por sofrer na pele esta desilusão final que só nos deixa com mais vontade de preparar da melhor forma o Rali Vinho Madeira onde vamos querer voltar a mostrar e impor o nosso andamento pela positiva.”

O Rali Vinho Madeira é a próxima ronda do Campeonato Portugal de Ralis e disputa-se entre os dias 1 e 5 de Agosto.