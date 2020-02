CPR, Ricardo Teodósio: “Tudo tranquilo, tudo testado!”

Depois de ter alcançado o tão pretendido título de Campeão Nacional de Ralis na época passada, Ricardo Teodósio está ainda mais confiante para começar uma nova época. Um carro excelente, moral em alta e a total confiança do costume na ARC Sport, para vencer já na primeira prova da época: “Tudo tranquilo, tudo testado! Vamos começar o campeonato com o mesmo ânimo de sempre, e o melhor resultado é ganhar. Para 2020 a ambição é a mesma. Os adversários também são os mesmos, e são todos de alto nível. Pelo nosso lado, só temos de tentar ser melhores. O carro é excelente, a equipa também e queremos começar o ano com uma vitória”, afirmou, muito confiante, Ricardo Teodósio.

Peça fundamental dentro do Skoda Fabia R5 Evo é José Teixeira, o navegador campeão nacional, que viu todos os esforços recompensados com o título alcançado pela equipa algarvia na época passada: “Temos a felicidade de poder estrear um novo Fabia Evo, um carro que nos deixa ainda mais à vontade. Vamos entrar com muito ânimo, porque temos uma excelente base de trabalho e uma equipa fantástica”, disse José Teixeira.