CPR, Ricardo Teodósio: “tudo faremos para vencer e recuperar a liderança do campeonato” | AutoSport

Este fim-de-semana marca o regresso das provas em pisos de asfalto no Campeonato de Portugal de Ralis e a dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira apresenta-se com ambições redobradas à partida do Rali de Castelo Branco.

Na prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco, Ricardo Teodósio não esconde a vontade de voltar a vencer, numa prova onde já triunfou em 2018. “Estamos muito motivados para esta prova, a primeira em asfalto da temporada. Neste rali, pelo facto de ser idêntico ao de 2020, prevê-se uma disputada luta até ao último metro entre todos os candidatos, mas nós tudo faremos para vencer e recuperar a liderança do campeonato”, explicou o piloto algarvio, que venceu a ronda inaugural da presente temporada e que admite que a preparação para esta prova decorreu dentro da normalidade: “já fizemos a adaptação ao asfalto, num teste em Aguiar da Beira, onde nos concentrámos essencialmente em detalhes, porque são estes que podem fazer a diferença, num rali tão rápido como aquele que vamos ter pela frente”

Por seu lado, José Teixeira, acredita que o facto da prova ser ‘igual’ à da temporada passada acaba com simplificar a tarefa da dupla nos dias que antecedem a prova, mas também aumenta a responsabilidade: “Naturalmente, vamos passar pelos troços nos reconhecimentos já com conhecimento do terreno, o que vai tornar a nossa tarefa mais fácil. Por outro lado, também a nossa responsabilidade vai aumentar porque se queremos vencer temos de ser mais rápidos e consistentes do que fomos em 2020. Vai ser um rali interessante, rápido e disputado, do qual queremos sair vencedores!”

A prova albicastrense vai para a estrada no próximo sábado, 12 de Junho, com a realização das primeiras três primeiras especiais. A Super-Especial agendada para o mesmo dia foi cancelada, devido ao momento atual da pandemia. No domingo, pilotos e máquinas competem em mais duas especiais, repetidas duas vezes.