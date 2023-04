CPR, Ricardo Teodósio: “temos um novo colega, que é tão ou mais forte do que o Craig Breen” | AutoSport

Depois de vencer o Rali do Algarve Ricardo Teodósio ruma agora a norte para tentar fazer o mesmo. Está a um ponto do líder do campeonato e quer chegar mais acima: “As expectativas são as mesmas de lá de baixo no Algarve. Vamos tentar ganhar o rali. Sabemos que temos um novo colega, que é tão ou mais forte do que o Craig Breen, que nos deixou, mas estamos com vontade de vencer. Já apanhámos alguns sustos, agora na última passagem andámos em duas rodas, mas estamos prontos para a luta”, disse.