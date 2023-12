CPR, Ricardo Teodósio: “se fosse para a velocidade ou para o TT era para tentar ser campeão” | AutoSport

Apesar do Campeonato de Portugal de Ralis ser competitivo e atrativo para os seus pilotos, alguns dos protagonistas tentam novas experiências no todo-o-terreno ou até na velocidade nacional. Para Ricardo Teodósio, que confessa ter sempre convites para experimentar outras competições, se tivesse que optar por outra disciplina, depois do nível que alcançou nos ralis, teria de ter como objetivo ser campeão. A exigência que se impõe a um piloto que foi três vezes campeão nacional é essa, admite o algarvio, na última parte da entrevista concedida ao AutoSport e que pode ser ouvida AQUI , AQUI e AQUI .

