CPR, Ricardo Teodósio: “o carro patina muito, é muita lama o carro farta-se de patinar” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20N Rally2) não estão a fazer um bom Rali Serras de Fafe. Para o CPR, só em 2019 a dupla aqui venceu, atrás de Dani Sordo que triunfou à geral, mas nas restantes (últimas) provas a dupla algarvia não tem tido vida fácil em Fafe: “foi uma desgraça! Ontem foi mal, hoje tentei mudar a estratégia de condução um bocadinho, fiquei um bocadinho melhor, mais confiante mas o carro patina muito, é muita lama o carro farta-se de patinar, e agora no último troço avariou a válvula pop-off e o carro não anda. Vamos andando, na estrada melhorou um pouquinho mas não vai lá. Em zonas de lama se precisas do motor não tens, ficas lá estacionado, quase saímos duas vezes fora de estrada em zonas mais complicadas” disse Ricardo Teodósio, que não tem tido muita sorte nesta prova onde desde 2019, quando venceu no CPR, teve quase sempre provas muito difíceis: “eu até gosto do rali mas com esta merda deste tempo… já ganhámos uma vez, é verdade, mas quando começa a correr mal…” disse Teodósio que, definitivamente, gostava de correr em Fafe com bom tempo o que não tem sucedido nos últimos anos.