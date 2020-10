Q&A, Ricardo Teodósio: “Não temos outra alternativa senão atacar”

O Campeonato de Portugal de Ralis prossegue no próximo fim de semana com o Rali Vidreiro/Centro de Portugal, quinta prova da temporada. Depois de três pódios em quatro ralis, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) querem voltar a lutar pela vitória no asfalto da Marinha Grande. Ricardo Teodósio ocupa neste momento o terceiro lugar do Campeonato de Portugal de Ralis, depois de ter subido ao pódio nos ralis Fafe-Felgueiras, Castelo Branco e Alto Tâmega. O campeão nacional em título está agora apostado em regressar às vitórias, depois de ter ficado muito perto do triunfo neste rali em 2019.



O que esperas do Rali Vidreiro?

“É uma prova que todos os pilotos da frente conhecem bem, já sabemos o que vamos encontrar. No ano passado corremos na Marinha Grande a recuperar de uma lesão, mas mesmo assim discutimos a vitória até ao último troço e ficámos a 0,6s de ganhar. Este ano quero mesmo ganhar, para nos aproximarmos da frente do campeonato. Não temos outra alternativa se não atacar”.



Tens que vence, senão as contas ficam complicadas…

“Só pode ser para ganhar! Caso contrário, as contas tornam-se muito complicadas. A única solução é vencer tudo até final do campeonato. Como é natural, estamos com vontade de ganhar e temos de nos aplicar em todas as classificativas, onde o novo troço poderá fazer toda a diferença, perante uma concorrência bastante forte. Estamos muito motivados e vamos fazer o melhor possível para sair da Marinha Grande com uma vitória”.