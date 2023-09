CPR, Ricardo Teodósio: “não há outra solução, temos que ganhar o Rali Vidreiro” | AutoSport

A sétima ronda do Campeonato de Portugal de Ralis não foi de encontro às expectativas inicialmente criadas pela dupla Ricardo Teodósio – José Teixeira. Apesar de um quarto lugar nas contas do CPR, resultado que não deixa a dupla satisfeita, a verdade é que com este resultado os algarvios assumem a liderança virtual da tabela classificativa, quando falta apenas cumprir uma prova, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal. Ricardo Teodósio, José Teixeira e o Hyundai i20 N Rally2 dependem apenas de si para alcançar o tão ambicionado título.

Depois de um fim-de-semana de chuva onde as escolhas de pneus penalizaram todos os pilotos em geral, Teodósio mostrava-se consternado com o resultado. “Este não foi naturalmente o resultado que pretendíamos, mas vamos para a última prova a depender de nós para cumprimos os nossos objetivos. Podem contar connosco até ao fim”, garantiu o piloto que soma agora 108 pontos no campeonato.

Já José Teixeira, por seu lado, afirma que “não foi um rali fácil onde a determinado momento tivemos de começar a pensar no futuro e nos nosso objetivos a curto prazo. Falta um mês para o rali de todas as decisões. Espera-se uma luta bonita e esperamos levar a festa e o título para o nosso Algarve”.