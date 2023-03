CPR, Ricardo Teodósio: “muito motivado para ganhar ralis e quero começar já neste” | AutoSport

Depois de dois títulos com a Skoda, em 2019 e 2021, Ricardo Teodósio e José Teixeira rumaram ao Team Hyundai Portugal em 2022, mas a época não lhes correu nada bem, terminando em quinto no campeonato, depois de três abandonos e apenas dois pódios, entre eles, uma vitória no Rali de Portugal.

Depois de tudo o que a Teodósio Motorsport fez para trás, entre 2018 e 2021, o ano passado foi tudo bem diferente para a dupla algarvia. Desde 2018 tinham ficado sempre no pódio do campeonato, mas 2022 foi de longe o pior ano, dos últimos cinco.

Contudo, continua a ser um piloto que, se tudo à sua volta estiver ‘au point’, é capaz de se bater com qualquer um, e o novo colega de equipa que tem na Hyundai até pode servir de motivação adicional para o que aí vem. O que tem de mudar, claramente é a enormidade de azares, a maioria em forma de contratempos mecânicos, e se isso suceder há que contar com ele para as lutas na frente. Um ano de Hyundai permitiu a adaptação à equipa, ao carro, se tudo o que correu mal for corrigido, teremos bem mais que duas vitórias da Hyundai em 2023. Há outro pormenor interessante: os anos ímpares costumam ‘sorrir-lhe’. Foi assim em 2019 e 2021. Porque não em 2023? “Terei um colega de equipa novo, e com andamento de Mundial, esperando naturalmente aprender algo com ele. Claro que tentarei ser o mais rápido possível, pois o meu objetivo será a conquista do título. Já testei o carro e gostei bastante, pelo que é grande a motivação para este primeiro rali, cuja lista de inscritos é fantástica. Espero andar rápido e lutar pela vitória. Estamos confiantes, nós sabemos as qualidades que temos, vamos fazer o melhor possível, temos plena consciência que este ano não vai ser nada fácil quanto à luta pelo título, mas vamos dar o nosso melhor.

Temos uma coisa a nosso favor que é o conhecimento dos troços, dos ralis em Portugal, mas também sabemos que normalmente os pilotos do Mundial têm grande ritmo, mas logo se verá como é. Estou muito motivado para ganhar ralis e quero começar já neste” disse teodósio que se congratula, naturalmente, com o regresso do Rali do Algarve ao CPR: “estou muito contente, e até gosto mais do Rali do Algarve até gosto em terra, é espetacular. Devemos ter um pouquinho mais de sol que aqui em Fafe, ainda bem que o Rali do Algarve voltou para o campeonato e em terra, o que é excelente. Tenho a certeza que vai ser lindo. Vamos dar tudo por tudo para o vencer”, concluiu.

A seu lado, José Teixeira, que já soma 30 anos de carreira: “está tudo a postos, há grande comunhão na equipa, Sabemos que o Breen vem com um ritmo que nós não temos aqui mas também acho que isso vai puxar por toda a gente…”