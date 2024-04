CPR, Ricardo Teodósio: “imensas dificuldades desde o início..”

Ricardo Teodósio e José Teixeira, os campeões em título, não tiveram um rali isento de dificuldades, problemas elétricos no Hyundai i20 N Rally2 durante toda a manhã de sábado. De tarde, com o carro melhor, tentaram andar mais depressa, lutando com muita garra e determinação, mas tudo acabou num final inglório, ao sofrer um grande acidente e desistir na penúltima classificativa.

Num fim de semana com inúmeras adversidades, Ricardo Teodósio, como sempre, vai tentar regressar mais forte no Rali de Portugal: “Naturalmente que estou desapontado, depois de um rali em que me debati com imensas dificuldades desde o início. Agora tenho que focar na prova seguinte, sabendo que podemos conquistar um bom resultado”, adiantou o piloto algarvio.

O Vodafone Rally de Portugal (9/12 maio) será a etapa seguinte, e quarta da época, do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo que para efeitos de pontuação contam apenas os dois primeiros dias (9 e 10) da prova portuguesa do WRC.