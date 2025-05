CPR, Ricardo Teodósio: “há margem para melhorar, foco é continuar essa evolução”

Ricardo Teodósio e José Teixeira começaram a época a somar pontos importantes para a classificação geral do Campeonato de Portugal de Ralis 2025. Agora, com a terceira ronda à vista, a dupla algarvia do Toyota GR Yaris Rally2 vai atacar as especiais de Amarante, Baião e Marco de Canaveses com ambição de alcançar novo bom resultado, demonstrando as potencialidades da viatura, num terreno onde, habitualmente, a dupla consegue bons resultados: “Começámos a temporada com dois bons resultados, o que nos dá muita confiança, mas sabemos que ainda há margem para melhorar. O foco agora é continuar essa evolução, rali após rali. Temos trabalhado intensamente com a equipa para afinar todos os detalhes, porque queremos estar cada vez mais próximos dos pilotos mais rápidos que, este ano, participam no nosso campeonato. A ambição é grande e a motivação ainda maior. Queremos manter esta linha positiva e, se possível, dar mais um passo em frente já neste próximo rali.”, explicou Ricardo Teodósio.