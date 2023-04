CPR, Ricardo Teodósio: “ganhar para prestar o nosso tributo ao Craig (Breen)” | AutoSport

Na Hyundai, também Ricardo Teodósio, que está apenas a um ponto do líder do campeonato, Miguel Correia, está muito motivado para voltar a vencer este ano no CPR, e o algarvio quer a sua segunda vitória nesta época.

Ambos os pilotos e toda a estrutura estão focados na vitória, e querem dedicá-la a Craig Breen.

Vencedores do Rali do Algarve, há quase um mês, Ricardo Teodósio e José Teixeira chegam a esta terceira prova da época mais confiantes, como sublinhou o piloto de Albufeira: “Vamos para o ‘Terras D’Aboboreira’ cheios de confiança. No Algarve fizemos um bom trabalho com o Hyundai i20 N Rally2 e queremos manter o mesmo ritmo, com o objetivo de ganhar para prestar o nosso tributo ao Craig.