CPR, Ricardo Teodósio: “fundamental ficarmos à frente do nosso adversário direto” | AutoSport

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira chega a Castelo Branco, num rali em que costuma ser bastante competitivo, determinado a superar o adversário que o antecede na tabela classificativa, Miguel Correia.

A prova de 2022 acabou mal, com um forte acidente, foram segundos em 2021 com luta até ao último troço com Armindo Araújo, terceiros em 2020, e foi em Castelo Branco que asseguraram a sua primeira vitória no CPR à geral: “Há alguns troços com setores novos, mas vamos fazer tudo para lutar pela vitória. Retirei algumas ilações da participação no Rali de Lisboa onde ensaiamos diferentes set-ups. Será fundamental, pensando no campeonato, ficarmos à frente do nosso adversário direto. Partimos com muita determinação e vontade de vencer, embora conscientes do valor da concorrência”, confessou o piloto algarvio do Team Hyundai Portugal.

O Rali de Castelo Branco, com um total de 12 classificativas em piso de asfalto, totalizando 101,82 quilómetros ao cronómetro, tem início na tarde de sexta-feira, com a disputa das primeiras 4. Depois, no sábado, correm-se as restantes 8 classificativas, estando o final da prova previsto para às 21:43.