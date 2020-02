CPR, Ricardo Teodósio: “Fomos campeões, mas isso agora não conta nada”

O Campeonato de Portugal de Ralis começa oficialmente no próximo fim de semana, com o tradicional Rali Serras de Fafe e Felgueiras. Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira estão motivados para o regresso a uma prova que venceram em 2019 nas contas do CPR, esperando agora repetir esse resultado com o Skoda Fabia R5 Evo: “Finalmente temos os ralis e a competição de volta, é isto que nos faz correr. Fomos campeões no ano passado, mas isso agora não conta nada pois todos os candidatos vão partir em pé de igualdade. Fizemos bem o nosso trabalho de casa, a equipa e o carro estão prontos, e o nosso objetivo é entrar forte na época, tentando repetir a vitória do ano passado”.

José Teixeira confirmou que “o percurso do rali é algo diferente este ano, principalmente com os troços novos de Santa Quitéria e Seixoso. As características do Rali Serras de Fafe e Felgueiras deverão ser semelhantes, ou seja, é preciso encontrar um bom andamento mas também ter cuidado com a degradação dos pisos nas segundas passagens, principalmente este ano que temos dois WRC em prova.”

José Teixeira também revelou mais pormenores sobre a iniciativa de caráter ambiental que a equipa vai promover em 2020. “Ao longo do ano vamos ter uma empresa especializada a medir a nossa pegada ecológica”, explicou um dos grandes responsáveis pela iniciativa. “No final do ano, vamos calcular o impacto total da nossa época em termos de emissões poluentes e vamos plantar um número de árvores que permita pelo menos anular esse valor, para tentar compensar o efeito da equipa sobre o ambiente. Sabemos que, hoje em dia, estas questões são muito sensíveis e foi muito gratificante ver a adesão de todos os nossos parceiros e patrocinadores à iniciativa, incluindo os três municípios do Algarve que nos apoiam, Lagoa, Albufeira e Vila do Bispo”, destacou.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras começa na próxima sexta-feira (dia 28) com duas passagens pelo troço de Aboim / Monte (16,42 kms) e com a noturna Fafe Street Stage. No sábado (dia 29) estão programas mais 10 classificativas de terra, que perfazem os 132,95 quilómetros cronometrados do evento.