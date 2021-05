CPR, Ricardo Teodósio: “Foi uma vitória suada, mas que me traz muita alegria”

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) venceram a ‘sua’ prova, o CPR, entrando com o pé direito na competição. só no ano em que foi campeão, 2019, o algarvio entrou da mesma forma: Sordo venceu em Fafe e Teodósio o CPR. Desta feita, numa prova disputada até ao derradeiros metros, esteve no seu melhor quando mais precisava. O segredo talvez tenha estado no facto de ter revisto as notas na PowerStage. Resultado, tirou 16 segundos ao tempo da primeira passagem: “Promessa cumprida e com um sabor muito especial. Foi uma vitória suada, mas que me traz muita alegria. Perto de um dia especial, quero dedicar este triunfo à minha mãe, que tem sido a responsável pelos meus sucessos. Agradecer também à ARC Sport pelo trabalho exemplar feito com o carro.

Tivemos de dar tudo o que tínhamos para superar os nossos adversários. Num rali disputado de início ao fim, em troços muito desafiantes e rápidos, com trocas de liderança constantes, foi na PowerStage que conseguimos fazer a diferença, apesar de já sermos líderes à chegada da última especial do rali. Acima de tudo foi uma grande emoção entrar no campeonato a ganhar, começando desde já a dar retorno do investimento feito pelos nossos parceiros. Depois do esforço feito por toda a equipa na pré-temporada para viabilizar a nossa participação no CPR, entrar a ganhar é um grande prémio para todos quantos estão envolvidos neste projeto”, começou por dizer o algarvio antes de alertar: “Esta foi só a primeira vitória de um campeonato onde temos de manter este registo para chegar ao fim como Campeões Nacionais.”

José Teixeira, por seu lado, não esconde a satisfação, mas destaca ainda a satisfação de “voltar a ver público na estrada. Admito que em alguns momentos, as bandeiras fluorescentes junto aos troços do Rali Terras d’Aboboreira nos deram um alento extra para conseguir ser mais rápidos. Cumprimos os nossos objetivos para esta prova, festejámos em equipa e agora vamos já começar a pensar na próxima batalha, o Rally de Portugal.”