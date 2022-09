CPR, Ricardo Teodósio: “Foi pena a válvula pop-off ter falhado…” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) terminaram em segundo naquele que é, curiosamente, o seu melhor resultado para lá da vitória no Rali de Portugal. Isso diz bem o que tem sido a época complicada do algarvio, que nesta prova, um problema na PE2 atrasou-os o suficiente para se tornar bem mais difícil recuperar: “É um balanço positivo. De onde viemos do rali passado, onde não conseguimos fazer nada de extraordinário, neste rali conseguimos ganhar quatro troços. Foi pena ontem [sexta-feira] a válvula pop-off ter falhado no troço, sem isso, teríamos estado na luta com o Bruno”.

“Mas estamos contentes com o nosso resultado. No campeonato já não faz diferença nenhuma, pior que quinto quase é impossível. Quero dar os meus parabéns ao Armindo e ao Luís pelo campeonato, fizeram um trabalho excelente durante o ano.

A nós correu-nos menos bem, mas demonstrámos que temos andamento. No Vidreiro vencemos no ano passado e queremos ganhar outra vez”, disse.