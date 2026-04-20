CPR, Ricardo Teodósio: “Fazem falta mais quilómetros no carro”

Ricardo Teodósio e José Teixeira concluíram na sexta posição a primeira jornada do CPR, no Rali Terras D’Aboboreira. Um arranque marcado pela descoberta do novo carro, o Citroën C3 Rally2.

Teodósio não esteve muito perto das lutas pelos primeiros lugares. O seu foco esteve na descoberta do novo carro. Com apenas 100 km feitos antes do rali, em condições pouco representativas face ao que encontrou nos troços de Amarante, Marco de Canaveses e Baião, Teodósio foi obrigado a testar a sua nova máquina em plena competição.

O resultado, assim, acaba por ser secundário, com as lições aprendidas a revelarem-se mais valiosas nesta fase. O resultado poderia ter sido mais animador, mas além da descoberta do carro, alguns contratempos também atrasaram o piloto algarvio, que fez o balanço da prova ao AutoSport:

“Fizemos 100 km com o carro na terça-feira, com condições que nada tinham a ver com as que enfrentamos. Ou seja, não serviu nada para este rali. Por isso, fazem falta quilómetros. Não é que faça falta eu estar à vontade com o carro. Estou à vontade, seja ele qual for. Pode é não ser produtivo. Mudámos o carro para a parte da tarde de hoje [sábado], fizemos ali uma série de alterações, muitas de uma vez só, para tentar dar um passo gigante.

Conseguimos dar o passo, mas infelizmente nesse troço, Aboboreira 1, um dos Toyotas da frente furou, mudou a roda e arrancou 10 segundos à nossa frente. A partir daí apanhamos muito pó. Ainda pensei, ‘será que se meteu um maluco na estrada com um Jeep ou com uma mota?’, mas entendi que tinha de ser um carro de rally e depois consegui vê-lo. Ficou claro que íamos perder tempo.

Mas aconteceu um pouco de tudo: um furo, uns toques numas pedras, também tenho o carro desalinhado, tem uma roda lá atrás do lado direito aberta. Uma série de situações que aconteceram quis descobrir os limites do carro e andar o mais rápido possível. E sabes, quanto mais corres atrás do prejuízo, mais vais encontrar aquilo que não queres. Umas pedras, umas barreiras, umas árvores a passarem mais próximo. No geral, fomos sextos do CPR, fazemos os nossos pontos e isto só acaba no fim.”

Quanto ao arranque do CPR, Teodósio gostou do que viu. A “malta nova” destacou-se, mas deixou um aviso que os “velhos” estão cá para dar luta:

“Eu achei engraçado, os miúdos muito fortes. Sinceramente não estava à espera que eles aparecessem tão fortes. Ainda bem, guerra para a gente. É sangue novo e nós estamos todos pré-históricos quase. Já estamos todos quase com 50 anos. Eles vão-nos fazer suar, mas eles também vão ter que suar. Vão ter que aguentar com os velhos.”