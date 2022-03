CPR, Ricardo Teodósio: “Este Hyundai é um carro para pilotos a sério…” | AutoSport

Ricardo Teodósio enfrenta um novo desafio. Depois de se sagrar bicampeão nacional de ralis, o piloto do Algarve olha para a época 2022 com motivação redobrada. Agora piloto oficial Hyundai, Teodósio vai defender o seu título numa equipa diferente e num carro diferente. Diz-se que em equipa que ganha não se mexe, mas por vezes a mudança é boa mesmo depois das vitórias e Teodósio olha para este novo capítulo da sua carreira com um entusiasmo claro.

Na apresentação do Team Hyundai Portugal, o piloto falou com o AutoSport e mostrou a sua óbvia satisfação por este novo capítulo: “Estou muito contente. Estamos numa equipa nova e estamos com muita vontade de começar a época. Gostei imenso do Hyundai e nos poucos quilómetros que fiz senti-me à vontade com o carro. Já temos trabalho de afinação feito, que está já implementado no novo carro e vamos voltar a testar na quarta feira. Por isso, estamos cheios de vontade de voltar a andar no I20 e de ir para Fafe para tentar um bom resultado, fazermos o que sabemos fazer e divertirmo-nos acima de tudo.”

Ser piloto oficial de uma marca é sinal de reconhecimento do talento, e o talento de Teodósio já merecia. Esteve perto de acontecer no passado, mas finalmente concretizou-se com a Hyundai Portugal a apostar forte este ano: “Há muitos anos que estou na competição. Já são 32 anos feitos recentemente mas é bom ser finalmente piloto oficial de uma marca, neste caso a Hyundai. É pena não ter sido antes, e há uns anos estive perto de ser piloto oficial de outra marca, mas infelizmente no final as coisas não se concretizaram. Mas depois de muitos anos de muito empenho da nossa parte, da nossa família, parceiros, patrocinadores, amigos e dos fãs que nos acompanham, que puxam por nós na estrada e que nos dão motivação para continuarmos, finalmente aconteceu. E claro, temos esta paixão enorme pelos ralis, que me acompanha desde jovem e mesmo no tempo dos karts já havia esse amor pelos ralis. Ia sempre ver o rali do Algarve com os meus pais. Estamos convencidos que vamos fazer um excelente ano. Para a primeira prova, vamos ainda com poucos quilómetros no carro mas o que interessa é a motivação e nós estamos muito motivados, tal como a Hyundai. Não podia haver uma melhor simbiose. Toda a equipa quer vencer. Estamos prontos.”

A paixão dos ralis é clara por parte de Teodósio que começa a olhar para o futuro da modalidade, que precisa de sangue novo: “Sempre gostei muito dos ralis e quando comecei a fazer karts não havia as possibilidades que os miúdos têm agora, com jovens de 16 anos a poderem começar a competir, o que é muito bom para os ralis e até acho que podia ser mais cedo, talvez aos 14 anos. Estamos a precisar de jovens pois o jovens da atualidade somos nós. Eu o Zé Pedro Fontes, o Bruno Magalhães, o Armindo Araújo e o Pedro Meireles. O mais jovem que temos é o Miguel Correia, o resto é tudo pessoal da minha idade.”

Um dos grandes desafios para este ano é a adaptação ao i20 Rally2, a nova máquina do piloto algarvio. Mas as primeiras sensações foram boas e os desafios são aliciantes: “Este carro é diferente em relação ao Skoda. Tem pormenores diferentes, a nível de condução. Para mim este carro é mais um carro de piloto. Este precisa de um kit de unhas. O Hyundai está muito bem conseguido, há trabalho para fazer, claro, eu mais ainda que o Bruno que já conhece o carro do ano passado. Mas vamos com certeza fazer um bom trabalho com a equipa e vamos mostrar o que podemos fazer, dar o máximo de retorno aos nossos parceiros e acreditar que no fim do ano vamos ser campeões nacionais. Queremos ser campeões com a Hyundai. Queremos também provar que o carro é competitivo, algo que o Bruno já fez quando venceu no ano passado o Rali de Mortágua. Eu gostei muito do carro. O pedal do travão a comparar com o outro, este é um pedal mais duro e para mim é um pedal de carro de corridas e estou à vontade com ele. “

Não é só o carro que é novo. A equipa também é nova o que obriga a uma adaptação aos novos métodos, mas o primeiro contacto foi positivo: “O primeiro contacto que tive com a equipa foi muito bom. Gostei de trabalhar com a equipa, que é muito experiente, com muita vontade de trabalhar, tal como nós. Tem de ser assim, senão não avançamos. Não vejo problemas na adaptação. Sim é uma equipa nova para nós, mas só estamos focados em nos sentarmos no carro e fazermos o que gostamos de fazer. Não significa que isso seja suficiente pois não se consegue ganhar sempre e tenho a plena consciência que os nossos adversários são fortes. Vai ser um campeonato à imagem dos últimos anos.”

Porquê mudar? Porque é uma excelente oportunidade e um novo desafio, algo que Teodósio já precisava: “Precisava de um desafio novo e este surgiu em boa hora. Este namoro já era antigo e já tivemos um contacto com a marca em 2019 e o acordo não avançou pois achava que não teria tempo suficiente com o carro para me adaptar e era necessário bastante trabalho no carro.

Agora estamos muito confiantes, o carro novo dá garantias, o Bruno já mostrou que é um carro vencedor e é uma boa altura para finalmente ser piloto oficial de uma marca.”