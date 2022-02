CPR, Ricardo Teodósio: “Estamos cheios de vontade de revalidar o título” | AutoSport

Ricardo Teodósio começa uma nova etapa na sua carreira. Depois de no ano passado ter conquistado o título nacional de ralis, este ano irá tentar revalidar o título representando as cores da Team Hyundai Portugal.

Novas cores, implicam nova máquina, com o novo Hyundai i20 N Rally2 a ser a nova arma do piloto algarvio. O entusiasmo é claro e o desejo de vencer mantém-se inalterado, sendo navegado por José Teixeira:

“É com muito orgulho que me junto ao Team Hyundai Portugal, integrando um projeto que desde o início

marcou esta modalidade. Sinto-me muito motivado por correr com as cores da equipa oficial de ralis da Hyundai Portugal e estou muito confiante na performance do Novo Hyundai i20 N Rally2. Estamos cheios de vontade de revalidar o título e ansiosos pelo arranque do CPR.”, refere o piloto Ricardo Teodósio.

Ricardo Teodósio

Títulos conquistados

• 2003 Vice-Campeão Nacional de Ralis – Grupo N

• 2004 Vice-Campeão Nacional de Ralis – Grupo N

• 2009 Vice-Campeão Nacional de Ralis – Grupo N

• 2010 Campeão Regional de Ralis – Sul

• 2011 Campeão Regional de Ralis – Sul

• 2014 Vice-Campeão Nacional de Ralis – Grupo N (RC2N)

• 2017 Campeão Nacional de Ralis – Grupo N (RC2N)

• 2017 Vencedor do FIA Iberian Rally Trophy ERT2

• 2018 3º Classificado no Campeonato de Portugal de Ralis

• 2019 Campeão de Portugal de Ralis – Absoluto

• 2020 3º Classificado no Campeonato de Portugal de Ralis

• 2021 Campeão de Portugal de Ralis – Absoluto

José Teixeira

Títulos conquistados

• 2004 Campeão Regional de Ralis do Sul

• 2013 Campeão Regional de Ralis do Sul

• 2014 Campeão Nacional RC2N (Grupo N – Produção)

• 2017 Campeão Nacional RC2N (Grupo N) e vencedor FIA Iberian Rally Trophy ERT2

• 2019 Campeão Nacional de Ralis Absoluto

• 2021 Campeão Nacional de Ralis Absoluto