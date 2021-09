CPR, Ricardo Teodósio: “Está tudo em aberto, agora ainda mais…” | AutoSport

Quando uma prova não correu bem e ainda assim se sai dela exatamente com as mesmas aspirações, nem tudo foi mau! Ricardo Teodósio e José Teixeira bem tentaram, mas não conseguiram melhor do que o quarto lugar da geral e a vitória na PowerStage, resultado que permitiu à dupla algarvia manter a distância pontual para a líder do campeonato, quatro pontos, quando faltam disputar três provas: “Não deu para mais. Tentámos recuperar o tempo perdido a todo o custo. Conseguimos ainda recuperar algum tempo para o Armindo, mas não foi o suficiente para o passar. Mesmo assim conseguimos ganhar a Power Stage, ganhamos três pontos, o Armindo não pontuou e por isso mantivemos os quatro pontos de diferença com que saímos da Madeira. Está tudo em aberto, agora ainda mais com as boas prestações do Zé Pedro e do Bruno, que estão de parabéns pela boa prestação que tiveram. Estão a aproximar-se de nós o que faz com que o campeonato fique ainda mais engraçado. O ritmo na frente tem sido forte, e nós temos imprimido um andamento muito rápido. Tentamos sempre ser mais rápidos que os outros, mas às vezes, não acontece. O carro esteve sempre bom, fomos fazendo alterações, para melhor, mas o 1º dia foi complicado para nós. Pensava que podia ser mais rápido mas aquela parte inicial estava muito suja e fez com que perdesse a confiança, o que levou a uma toada mais calma, o que no final se traduziu neste resultado. Fomos ganhando algum tempo aos nossos adversários na parte final, mas os ralis são mesmo assim. Agora vamos pra Fafe, venha terra que nós gostamos muito disso”, disse.