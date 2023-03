CPR, Ricardo Teodósio aposta as fichas todas no Rali Casinos do Algarve | AutoSport

Ricardo Teodósio e José Teixeira estão prontíssimos para correr em casa! O Rali Casinos do Algarve está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis e a dupla algarvia vai ‘apostar as fichas todas’ na luta pelo triunfo, numa prova que será disputada sobre pisos de terra. Aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2, do Team Hyundai Portugal, os Campeões Nacionais 2019 e 2021 acreditam que podem transformar em vantagem o apoio que vão receber por parte dos algarvios em geral, e especialmente dos que fazem parte da Família #24.

“Estamos verdadeiramente confiantes que vamos estar na luta pela vitória neste rali. Apostar as fichas todas é uma boa forma de dizer que queremos muito ganhar o Rali Casinos do Algarve, o rali da nossa terra. Estamos conscientes que as atenções vão estar sobre nós, que o público vai apoiar-nos de início ao fim e que a mancha amarela vai voltar a ser sentida! Neste momento só queremos que a semana de rali tenha início para podermos ir conhecer melhor os troços preparados pelo Clube Automóvel do Algarve para a edição deste ano”, garantiu Ricardo Teodósio.

Já José Teixeira mostra-se confiante e acredita que o apoio da família #24 fará toda a diferença: “Vamos correr em casa e queremos provar que somos competitivos. O apoio da família 24 será fundamental, bem como o metódico trabalho da Sports&You. Integrados no Team Hyundai Portugal temos de ter uma mentalidade ganhadora e por isso vamos fazer tudo para estar no lugar mais alto do pódio no final do Rali”, assumiu.

A prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve arranca a 31 de Março com a realização do Free Practice, Qualifying Stage e Super Especial de Lagos.Para o segundo dia de prova, 1 de Abril, estão planeados 4 troços a ser repetidos por duas vezes. O Rali terá o seu término em Portimão com a realização de uma City Stage. O parque de assistência ficará localizado em Lagoa, na Fatacil.